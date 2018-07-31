Британские СМИ назвали возможные даты боя Усик - Беллью

Поединок может состояться в Лондоне на Арене O2.

В Британии не сомневаются, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в следующем бою встретиться с британцем Тони Беллью.

Ранее промоутер Эдди Хирн назвал примерную дату боя Усика с Беллью, заявив, что осталось лишь уладить вопрос с гонорарами. Сам Беллью рассказал о весовой категории, в которой готов встретиться с Усиком.

Накануне Беллью сообщил, что все вопросы согласованы, а также назвал место боя – лондонская Арена O2.

Британские СМИ выяснили, что на ориентировочные сроки боя октябрь/ноябрь арена свободна только на две даты – 20 октября и 3 ноября. Вероятно, в один из этих дней и пройдет бой Усика с Беллью.

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