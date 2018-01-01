Тренер Уайлдера объяснил, зачем Деонтею бой с Тайсоном Фьюри

Команды обоих боксеров подтверждают переговоры о бое в декабре.

Тренер американского чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, Джей Дис, подтвердил факт переговоров с командой Тайсона Фьюри о бое в декабре в США. Шоу будет показано каналом Showtime в системе Pay-Per-View.

"Разговоры ведутся, мы ждем позитивных новостей. Все очень хорошо настроены. Похоже, что намерения Фьюри искренние, поэтому мы можем быть оптимистами.

Фьюри – линейный чемпион. Он победил будущего члена Зала Славы Владимира Кличко раньше, чем это сделал Джошуа. Он сделал это, когда Кличко казался неуязвимым и был непобедим более десяти лет. Уайлдер хочет стать линейным чемпионом и это он сделает только, если победит Фьюри", - говорил Дис.

Ранее о переговорах команд Фьюри и Уайлдера рассказал промоутер Френк Уоррен. Официально о бое может быть объявлено в случае победы Тайсона Фьюри над Франческо Пьянетой 16 августа.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!