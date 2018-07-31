Владимир Кличко: Я скучаю по своей команде

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе признался, что продолжает тренироваться даже после ухода из профессионального спорта.

Украинец Владимир Кличко назвал условие, при котором он снова поднимется в ринг:

"Сердце воина не потеряно. Это в принципе невозможно. Вы не можете потерять это чувство. Вы просто выбираете другое место и другие правила. Я не скажу, что они проще или тяжелее. Просто другие. Сейчас я скучаю по своей команде. Все были сконцентрированы на одной цели и очень качественно выполняли свою работу. Я тренируюсь каждый день, потому что так привык. Это часть моего отношения к жизни, и я не изменил ему даже после завершения спортивной карьеры. Раз в две недели провожу спарринги. Но обычно я прохожу шесть раундов и успокаиваюсь. Поэтому и говорю: "Если вернусь в ринг, то только в благотворительных целях!", – приводит слова экс-чемпиона мира Т-online.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Кличко со своей супругой проводит отпуск на острове Корфу.

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