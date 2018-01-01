Тренер Беллью: Усику не удасться сделать с Тони то, что он делал с Гассиевым

Дэйв Колдвелл считает, что поединок его подопечного с Усиком станет последним в карьере Беллью.

Тренер британца Тони Беллью, Дэйв Колдвелл, рассказал, что британец говорил об Александре Усике еще до его перехода в проффесионалы.

Тони сказал, что 2018 год станет его последним годом в боксе и ему нужен еще один бой. Поединок с Усиком – очередной, где его списывают со счетов. Люди думают, что он будет разбит на куски. Усик очень, очень хорош. Но его можно победить.

Тони рассказывал мне об Усике задолго до того, как тот стал профессионалом. Поэтому я наблюдал его бои в WSB, и всю его карьеру в профи. Это очень сложная борьба для Тони.

Усику не удастся сделать с Тони то, что он делал с Гассиевым. Ноги Гассиева были ужасны, но ноги Тони лучше. Гассиев пытался нокаутировать его одним ударом. Тони этого не делает", - сказал Колдвелл.

Напомним, Беллью хочет провести бой с Усиком до конца 2018 года. Позже боксер заявил, что поединок пройдет в Великобритании.

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