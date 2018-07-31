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Джошуа: Не отношу Поветкина к числу сильных соперников

Комментариев: 1
Для британца важнее бой с Уайлдером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
instagram.com/anthony_joshua

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа не считает российского супертяжеловеса Александра Поветкина серьезным соперником.

"Для меня самым важным в супертяжелом весе является поединок с Деонтеем Уайлдером, а не с Александром. Я буду разъярен, если сорвутся переговоры с Уайлдером, ведь мне нужны сильные соперники и большие бои. Поветкина я к их числу не отношу и просто перешагну его", — цитирует Джошуа ESPN.

Напомним, бой Джошуа - Поветкин пройдет 22 сентября на арене Уэмбли в Лондоне.

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Поветкин, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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Поветкин  (аноним)  31.07.2018, 16:58
Оценка:  0
Поветкин
Скора стану чемпионам мира, абсалютным. Всех парву к идрене фене. Слышу, как в ужасе попрятались соперники.
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