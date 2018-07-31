Джошуа: Не отношу Поветкина к числу сильных соперников

Для британца важнее бой с Уайлдером.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа не считает российского супертяжеловеса Александра Поветкина серьезным соперником.

"Для меня самым важным в супертяжелом весе является поединок с Деонтеем Уайлдером, а не с Александром. Я буду разъярен, если сорвутся переговоры с Уайлдером, ведь мне нужны сильные соперники и большие бои. Поветкина я к их числу не отношу и просто перешагну его", — цитирует Джошуа ESPN.

Напомним, бой Джошуа - Поветкин пройдет 22 сентября на арене Уэмбли в Лондоне.

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