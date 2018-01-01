Пакьяо может провести следующий бой в Гонконге

Промоутеры хотят популяризировать бокс в Китае.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может провести следующий поединок в Гонконге, сообщает World Boxing News.

По словам Арнольда Вегафриа, менеджера Пакьяо, промоутерам важно популяризировать бокс на китайском рынке, поэтому потенциальным местом проведения следующего боя будет именно Гонконг.

Ранее сообщалось, что Пакьяо готов ко второму бою с Мейвезером.

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