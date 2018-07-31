Джошуа: Я буду зол, если бой с Уайлдером не состоится, мне нужен большой поединок

Энтони Джошуа не обращает внимание на Александра Поветкина.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа заявил, что хочет большой бой против Деонтея Уайлдера, а Александра Поветкина и вовсе не рассматривает всерьез.

"Мой бой против Уайлдера – лучший в нашем весе. Он, а не поединок с Поветкиным. Переговоры по бою с Уайлдером еще продолжаются. Я буду зол, если он не состоится. Мне нужен большой бой. Я не обращаю внимания на Поветкина. Я перешагну через него. Мне нужны сильные соперники.

По Уайлдеру – дата и место боя уже известны", – цитирует Джошуа издание ESPN.

Напомним, что Джошуа будет защищать чемпионские пояса в бою с Поветкиным, который пройдет 22-го сентября на Уэмбли. В свою очередь в 2013 году

Ранее промоутер Джошуа заявил, что Уайлдеру осталось подписать контракт на бой с британцем.

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