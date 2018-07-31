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Джошуа: Я буду зол, если бой с Уайлдером не состоится, мне нужен большой поединок

Комментариев: 4
Энтони Джошуа не обращает внимание на Александра Поветкина.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа заявил, что хочет большой бой против Деонтея Уайлдера, а Александра Поветкина и вовсе не рассматривает всерьез.

"Мой бой против Уайлдера – лучший в нашем весе. Он, а не поединок с Поветкиным. Переговоры по бою с Уайлдером еще продолжаются. Я буду зол, если он не состоится. Мне нужен большой бой. Я не обращаю внимания на Поветкина. Я перешагну через него. Мне нужны сильные соперники.

По Уайлдеру – дата и место боя уже известны", – цитирует Джошуа издание ESPN.

Напомним, что Джошуа будет защищать чемпионские пояса в бою с Поветкиным, который пройдет 22-го сентября на Уэмбли. В свою очередь в 2013 году 

Ранее промоутер Джошуа заявил, что Уайлдеру осталось подписать контракт на бой с британцем.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Александр Поветкин
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Комментариев (4)
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ВоблаВологда  (аноним)  31.07.2018, 14:11
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Ну так это и коню понятно. Поветкин-это кусок крысиного дерьма, которому купили место в рейтинге. Посмотрите на этого мешка, за счет чего оно собралось побеждать чемпиона мира ?
apollon    31.07.2018, 14:55
Оценка:  0
apollon
ну как? а скрепы а боярышник? ))))))))
apollon    31.07.2018, 14:05
Оценка:  0
apollon
да стероидного пипеткина вобще никто в мире бокса в серьез не признает... всю карьеру с полной попой мельдония стериорина и т.п. бил мешки... Один раз вышел против чемпионаи 12 раундов боялся голову поднять выше писи что бы не ударили...
apollon    31.07.2018, 14:06
Оценка:  0
apollon
Джошуа вырубит поветикна максимум в 5 раунде!
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