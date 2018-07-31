Беллью: Точно знаю, что из боя с Усиком выйду победителем

По мнению британца, бой с Фьюри будет легче, чем с украинцем.

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился ожиданиями от потенциального боя против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

"Совершенно точно я задам Усику на ринге больше вопросов, чем он сможет задать мне, просто потому что я более опытный и видел то, с чем Александр не сталкивался в своих боях. В любом случае наш поединок будет непростым и опасным, но я точно знаю, что из боя с Усиком выйду победителем. Бой с Тайсоном Фьюри, если он вообще состоится, точно будет легче, чем поединок с Александром", — цитирует Беллью Sky Sports.

Напомним, Беллью хочет провести бой с Усиком до конца 2018 года. Позже боксер заявил, что поединок пройдет в Великобритании.

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