Кличко и Панеттьери засветились на пляже в Греции
Звездная пара проводит отпуск на острове Корфу.
Владимир Кличко и его жена Хайден Панеттьери решили провести отпуск в Греции.
Звездная парочка улетела на остров Корфу, где сфотографировалась на фоне пляжа с блогером Викторией Бойко.
Интересно, что в соцсетях ни боксера, ни актрисы нет ни одной фотографии с отдыха. Снимок был размещен на странице фанклуба братьев Кличко в Facebook.
Ранее сообщалось, что Кличко вновь выйдет на ринг с Джошуа.
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