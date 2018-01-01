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Кличко и Панеттьери засветились на пляже в Греции

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Звездная пара проводит отпуск на острове Корфу.
Кличко и Панеттьери на острове КОрфу
Кличко и Панеттьери на острове КОрфу
.facebook.com/klitschkobrotherscom

Владимир Кличко и его жена Хайден Панеттьери решили провести отпуск в Греции. 

Звездная парочка улетела на остров Корфу, где сфотографировалась на фоне пляжа с блогером Викторией Бойко.

Интересно, что в соцсетях ни боксера, ни актрисы нет ни одной фотографии с отдыха. Снимок был размещен на странице фанклуба братьев Кличко в Facebook.

Ранее сообщалось, что Кличко вновь выйдет на ринг с Джошуа.

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Теги: Владимир Кличко, Хайден Панеттьери, бокс, Корфу, Греция
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