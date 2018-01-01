Деревянченко и Джейкобс договорились о новой дате боя – ESPN

Промоутеры боксеров не смогли договориться за Madison Square Garden или Barclays Центр для боя Деревянченко и Джейкобса.

Украинец Сергей Деревянченко и американец Даниэль Джейкобс проведут бой за вакантный титул IBF в среднем весе.

Поединок должен был состоятся в Нью-Йорке. Сперва речь шла о октябре, однако потом заговорили, что поединок состоится в ноябре.

По информации ESPN, промоутерам боксеров не удалось организовать бой на Madison Square Garden или в Barclays Center, так как на аренах не нашлось даты для боя Деревянченко – Джейкобс. Та же проблема и с телеканалами.

Таким образом, поединок, скорее всего, состоится в Юниондейле в спортивном комплексе Nassau Veterans Memorial Coliseum. Бой запланирован на 10 ноября, а в прямом эфире его покажет телеканал HBO.

Ранее менеджер, представляющий интересы обеих боксеров, заявил, что Деревянченко и Джейкобс в восторге от очного боя.

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