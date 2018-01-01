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Тренер Майки Гарсии: Усик выглядит устрашающе, особенно, когда видишь его впервые

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Роберт Гарсия был уверен, что Александр Усик победит Мурата Гассиева в финале WBSS.
Александр Усик
Александр Усик
boxingscene.com

Тренер Майки Гарсии Роберт Гарсия вспомнил о своем знакомстве с Александром Усиком, заявив, что украинец выглядит устрашающе, когда видишь его впервые. 

"Усик одержал прекрасную победу, теперь он абсолютный чемпион. Я знаю его. Он готовился когда-то в моем зале, и для меня было честью его присутствие.

Он очень хороший человек. Я говорил всем, что он выглядит устрашающе. Особенно когда видишь его впервые. Если ты его не знаешь, то будешь его бояться. Когда я с ним познакомился, оказалось, что он очень скромен. Я также слышал, что он очень религиозный человек. Великая персона.

Я был очень рад увидеть, как он выиграл титулы. Было много разговоров, что Мурат нокаутер, и что он остановит Усика, но я говорил своим, что Усик слишком точен и умен, чтобы входить в размены. Я думал, что он победит. Так и произошло, теперь он – абсолютный чемпион мира и планирует перейти в супертяжи. Будет очень интересно увидеть его в хэвивейте, очень интересно", – приводит слова тренера Sport.ua со ссылкой на ES News.

Ранее промоутер Майриса Бриедиса объяснил, почему Усик победил Гассиева, а также заявил, что украинца надо показать инопланетянам, если они спросят что такое бокс.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик, Роберт Гарсия
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