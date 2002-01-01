Кто такой Тони Беллью и почему Усик хочет с ним боя

iSport.ua рассказывает о вероятном будущем сопернике украинца Александра Усика.

Александр Усик, благодаря победе в финале Всемирной боксерской суперсерии, стал абсолютным чемпионом. Дальнейшее его будущее теперь в его самих руках – оставаться в крузервейте или идти в супертяжелый вес, оставаться с поясами или идти завоевывать новые.

Перед Усиком сейчас открыты все двери, а он сразу после боя вызывает на бой британца Тони Беллью. А тот не просто принимает вызов, но и с промоутером активно движется к организации такого боя уже в конце этого года.

Так же он такой, этот Тони Беллью, и почему Усик так хочет с ним боя?

Британец Тони Беллью почти на 5 лет старше Александра Усика и уже всерьез подумывает о завершении карьеры.

Он начинал в кикбоксинге, где набил впечатляющий рекорд из 100 побед в 104 поединках при 68 нокаутах. В 2002 году в 20-летнем возрасте перешел в бокс, но за 5 лет в любителях провел только 47 боев, 40 из которых завершились его победами. Он трижды становился чемпионом британской боксерской ассоциации, но первым номером в сборной ему стать не удалось.

На профессиональном ринге Тони дебютировал в октябре 2007 года. Он выиграл первые 12 рейтинговых поединков, в которых чередовал весовые категории, выступая то в полутяжелом весе, то в первом тяжелом весе.

В итоге Беллью принял решение сосредоточиться на полутяжелом весе, где дважды доходил до чемпионского боя, но в обоих случаях терпел неудачу, уступая соотечественнику Нэйтену Клеверли (решением судей) и канадцу Адонису Стивенсону (технический нокаут в шестом раунде). Вторая осечка была во многом показательной: Тони настолько откровенно опасался Адониса, что явно больше думал о собственной безопасности.

После боя со Стивенсоном Беллью признался - сушиться под лимит 79,4 кг было для него сущим адом. Он решил, что пора переходить в тяжелый вес, хотя многие скептически его восприняли, решив, что раз он падал от Адониса Стивенсона, но и более тяжелые соперники его “поваляют“.

Но оказалось, что Беллью как раз нужен был этот переход - восемь побед подряд и титул чемпиона мира показали правильность решения британца сменить категорию.

В итоге с 2013 года ливерпулец лишь раз побывал в нокдауне от рук Макабу в чемпионском бою. Сейчас его рекорд после перехода в тяжелый, а затем и в супертяжелый вес, - 10-0, 8 КО.

Большое умение Тони Беллью – побеждать, когда в него мало верят. В него мало верили, когда он переходил в крузервейт, но он там стал чемпионом мира по версии WBC. В него мало верили, когда он отказался от защиты титула с Майрисом Бриедисом ради денежного боя с Дэвидом Хэем, но он дважды того победил.

Боксерские навыки британца пребывают на относительно невысоком уровне. Беллью размашист, предсказуем и медлителен, напрочь забывая о защите, когда приходится атаковать. Типичный ломовик. Но он силен в другом – он отлично работает языком, выводит соперника из равновесия психологическими играми, усыпает бдительность своим монотонным хождением по рингу и скупостью действий, а потом взрывается и начинает в открытую драться, где перебивает соперника.

Чем же ценен Тони Беллью для нашего Александра Усика?

Александр после завоевания титула чемпиона мира по версии WBO не скрывал своих амбиций “завоевать“ американскую публику, для чего отправился за океан. Если бы не суперсерия, то он продолжал бы там сейчас проводить свои защиты, медленно наращивая болельщицкую группу.

Всемирная боксерская суперсерия позволила Усику заявить о себе на весь боксерский мир более быстрым способом и теперь нужно это использовать. В крузервейте интересных боев для американской публики не осталось, в хэвивейт Усику рано на чемпионов, а со средняками, опять-таки, малоинтересно.

И тут есть такой Тони Беллью, который тихой сапой на одиннадцатом году профессиональной карьеры выбился в звезды — по крайней мере, европейского масштаба. Поскольку он “чемпион в отпуске“, то проблем с организациями по поводу санкционирования боя возникнуть не должно.

Отличный соперник, который явно уступает в классе (кажется, что он даже ниже уровнем Гассиева и Бриедиса), но при этом очень именитый. Победа над Беллью откроет перед Усиком новые горизонты, в частности путь к поединку с Энтони Джошуа. А сотрудничество с Эдди Хирном позволит Усику начать активно завоевывать американский рынок.

Можно сделать вывод, что Усику очень выгоден бой с Тони Беллью и если британец также не прочь устроить этот бой, то за этот шанс нужно хвататься.

Виталий Володько, iSport.ua