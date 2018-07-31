Майки Гарсия боится биться с Ломаченко – Боб Арум

Боб Арум считает, что Майки Гарсия не любит рисковать.

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум объяснил, почему Майки Гарсия не хочет драться с украинцем, назвав это трусостью.

"Вся правда в том, что Гарсия не любит рисковать. Он всегда таким был. Невероятный талант, этого у него не отнять. Он и со Спенсом хочет драться по этой же причине. Спенс побьет его, на что Майки скажет: "Подумаешь, меня побил чемпион на две весовые категории крупнее меня".

Вся правда в том, что он отчаянно боится драться с Ломаченко. Знает, что Василий сделает из него посмешище. Если Майки будет драться с Ломаченко так, как дрался с Истером, украинец его просто уничтожит", – приводит слова Арума издание vringe.com, ссылаясь на Ring TV.

Напомним, что после победы над Робертом Истером, Майки Гарсия выразил желание выйти на ринг против Эррола Спенса.

Ранее тренер Майки Гарсии Роберт объяснил, почему его клиент не будет драться с Василием Ломаченко в ближайшее время.

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