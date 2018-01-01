Бельтран: У меня достаточно силы, чтобы причинить Ломаченко боль
Чемпион мира в легком по версии WBO Раймундо Бельтран рассказал о своих преимуществах над обладателем титула WBA Василием Ломаченко.
"Сейчас мы сосредоточены на поединке 25 августа, но уже думаем о том, что будет дальше. У меня есть свои выводы о стиле Ломаченко. Думаю, что у меня есть преимущество в габаритах и силе удара.
Я вспоминаю о своем бое с Теренсом Кроуфордом. Я пропустил удар, но не думаю, что выступил плохо. Этот поединок дал мне уверенность в своих силах. Ломаченко любит сокращать дистанцию и пропускает удары. У меня достаточно силы, чтобы причинить ему боль. Все, что мне нужно – один удар", – приводит слова Бельтрана издание BoxingScene.
Напомним, что у Бельтрана сменился соперник в поединке 25-го августа. Раймундо вместо россиянина Романа Андреева встретится с Хосе Педраса из Пуэрто-Рико.
Ранее менеджер Ломаченко заявил, что Василий вернется на ринг в первых числах декабря.
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