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Тренер Беллью: Тони лучше Гассиева в ногах и ударом с правой

Комментариев: 2
Также Колдуэлл против того, что бы его подопечный опускался в весовой категории.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Дэвид Коулдэлл, являющийся тренером британского боксера Тони Беллью, высказался о возможном поединке его подопечного против украинского чемпиона Александра Усика.

“Этот бой будет куда сложнее, чем поединки с Фьюри или Уордом. Именно поэтому мы хотим соответственный гонорар. Если Эдди Хирн готов его нам обеспечить, то, конечно же, бою быть. Мы очень уважаем Усика, но Тони лучше Гассиева в ногах и ударом с правой, так что не стоит нас списывать до поединка.

Я бы предпочел, что бы бой прошел в нашем весе. Тони находится в нынешнем весе уже пару лет. Тело не молодеет. Когда ты остаешься с определенным весом 9-10 месяцев, он становится твоим обычным. Да, знаю, он не самый рельефный парень, но речь не о том”,- цитирует Коулделла BoxingScene.

Накануне Беллью подтвердил, что стороны уже согласовали некоторые детали поединка, а также рассказал, за счет чего собирается победить.

Промоутер британца заявил, что если Усик победит, то сможет претендовать на бой с Джошуа.

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Теги: Тони Беллью, Александр Усик
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.07.2018, 00:51
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гость
Усик на химии долго не протянет..
сергей  (аноним)  31.07.2018, 00:16
Оценка:  0
сергей
Хуже Гассиева только Узкий Фитязь Помёткин.
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