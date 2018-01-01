Тренер Беллью: Тони Лучше Гассиева в ногах и ударом с правой

Также Колдуэлл против того, что бы его подопечный опускался в весовой категории.

Дэвид Коулдэлл, являющийся тренером британского боксера Тони Беллью, высказался о возможном поединке его подопечного против украинского чемпиона Александра Усика.

“Этот бой будет куда сложнее, чем поединки с Фьюри или Уордом. Именно поэтому мы хотим соответственный гонорар. Если Эдди Хирн готов его нам обеспечить, то, конечно же, бою быть. Мы очень уважаем Усика, но Тони лучше Гассиева в ногах и ударом с правой, так что не стоит нас списывать до поединка.

Я бы предпочел, что бы бой прошел в нашем весе. Тони находится в нынешнем весе уже пару лет. Тело не молодеет. Когда ты остаешься с определенным весом 9-10 месяцев, он становится твоим обычным. Да, знаю, он не самый рельефный парень, но речь не о том”,- цитирует Коулделла BoxingScene.

Накануне Беллью подтвердил, что стороны уже согласовали некоторые детали поединка, а также рассказал, за счет чего собирается победить.

Промоутер британца заявил, что если Усик победит, то сможет претендовать на бой с Джошуа.

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