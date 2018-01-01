Хэй – о бое Усика и Беллью: Тони – большой андердог, но всегда находит путь к победе

Дэвид Хэй считает, что нельзя списывать со счетов Тони Беллью в бою с Александром Усиком.

Британец Дэвид Хэй, который завершил карьеру после поражения от Тони Беллью, рассказал о шансах своего соотечественника в поединке против абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика.

"Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе…? Да, да. Он отличный боец, отличный технарь.

Cможет ли Беллью спуститься в тяжелый вес? Он на самом деле не настоящий супертяж. Усик доказал, что он лучший в мире в тяжелом весе, выиграв турнир. Единственное оставшееся имя в тяжелом весе – это бывший чемпион Тони Беллью.

В последних поединках у него были две большие победы, в которых он был большим андердогом. В этот раз он опять будет большим андердогом против Усика, но не надо недооценивать Тони. Он был андердогом много раз, но выиграл европейский титул, потом титул чемпиона мира. Тони всегда находит путь к победе. Так что в поединке с Усиком может быть еще один сюрприз", – приводит слова Хэя издание vringe.com.

После победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Промоутер Эдди Хирн назвал примерную дату боя Усика с Беллью, заявив, что осталось лишь уладить вопрос с гонорарами. Сам Беллью рассказал о весовой категории, в которой готов встретиться с Усиком.

Ранее Беллью заявил, что его команда согласовала бой с Усиком.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!