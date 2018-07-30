Беллью: Мы все согласовали – бой с Усиком пройдет в Великобритании

Тони Беллью рассказал про стадион, где хотел бы боксировать с Александром Усиком.

Британец Тони Беллью уверил, что его команда договорилась о поединке с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

"Мы общались со стороной Усика и все согласовали. Бой пройдет в Великобритании.

Место проведения? Точно не стадион Гудисон Парк в Ливерпуле. Я хочу драться на O2 Арене в Лондоне – идеальное место", – приводит слова Беллью издание talksport, ссылаясь на передачу The Alan Brazil Sports Breakfast.

После победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Ранее промоутер Эдди Хирн назвал примерную дату боя Усика с Беллью, заявив, что осталось лишь уладить вопрос с гонорарами. Сам Беллью рассказал о весовой категории, в которой готов встретиться с Усиком.

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