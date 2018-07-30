Если инопланетяне спросят, что такое бокс – нужно показать Усика – промоутер

Промоутер Майриса Бриедиса рассыпался в комплиментах Александру Усику.

Промоутер Альберт Сиеста, который представляет интересы Майриса Бриедиса, заявил, что считает Александра Усика величайшим боксером в истории, а также рассказал, за счет чего украинец победил Мурата Гассиева в финале WBSS.

"Усик просто деклассировал Гассиева по всем параметрам и компонентам боксерского искусства. Получилось это из-за того, что Гассиев конкретно медленней. Если Мурат поднимется в супертяжеловесы, то кроме Усика он там разберется со многими.

Я снимаю шляпу перед командой Усика и признаю его, как одного из величайших боксеров современности. Если не дай Бог завтра планета взорвется, Усик уже сделал все, что можно. Если инопланетяне прилетят, и попросят привести пример что такое бокс, кто были великие боксеры – Усик обязательно должен фигурировать в топ-5 за всю историю. Умнейший человек. Харизматичный шоумэн. Очень просто и доступный человек.

Гассиев не просто был зациклен на удар, он просто не знал, что ему делать. У него не было плана на бой. Мурат недооценил скорость Усика, траекторию его перемещений. Абель Санчес должен был разработать новую тактику, чтобы Мурат в последних раундах попытался прикончить Усика своим ударом", – сказал Альберт Сиеста в комментарии Luckypunch.net.

Ранее промоутер Александра Усика заявил, что мир хотел бы увидеть бой украинца против Энтони Джошуа.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!