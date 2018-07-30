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Промоутер Фьюри: Бой с Уайлдером может состояться в ноябре или декабре

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Уоррен сообщил о ближайших планах его клиента.
Френк Уоррен
Френк Уоррен
Getty Images

Френк Уоррен, являющийся промоутером экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, подтвердил, что они планируют провести бой с Деонтеем Уайлдером.

“Уайлдер и Джошуа – оба очень стоящие бойцы, однако сейчас наш приоритет именно бой с американцем, при всем уважении к Энтони. Посмотрим, как пройдет поединок с Пьянетой. Если все будет хорошо, то бой с Уайлдером может состояться уже в ноябре или декабре.

Мы не хотим никому заглядывать за спину, и бросать вызов, не завершив текущие дела. Тем не менее, не стоит забывать, что Тайсон – небитый чемпион. Так что он точно имеет право на бой такого масштаба. Думаю, сам Уайлдер тоже не против. А если обе стороны хотят поединка, то проблем в организации быть не должно”,- цитирует Уоррена BoxingScene.

Ранее Френк уже заявил, что Фьюри может легко перебить весь свой дивизион.

Сам Тайсон недавно поделился мнением, что Джошуа не будет драться с Уайлдером.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  30.07.2018, 18:40
Оценка:  0
ВоблаВологда
Целиком и полностью поддерживаю. Сначала Фьюри разомнется на Челентано, ну а потом нас ждет очень вкусный бой)))).
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