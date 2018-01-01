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На сегодняшний день Майки Гарсия не рассматривает бой с Ломаченко – тренер

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Тренер Майки Гарсии убеждает, что его подопечный побьет Василия Ломаченко.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Тренер чемпиона мира в легком весе по версия IBF и WBC Майки Гарсии Роберт Гарсия заявил, что в ближайшее время бой его подопечного с обладателем титула WBA Василием Ломаченко не состоится. 

"Я не разговаривал с боссами Top Rank (компания, представляющая интересы Ломаченко – прим.ред.), но контактировал со множеством людей, которые работают в компании. Я скажу вам правду – большинство из них верят в то, что Майки побьет Ломаченко.

Поэтому, если бой и состоится когда-нибудь, то только тогда, когда он будет настолько большим, что уже не может не быть организован.

На сегодняшний момент Майки даже не рассматривает попытки добиться боя с Ломаченко, потому что мы знаем, что он все равно не состоится в ближайшее время", – заявил Роберт Гарсия в комментарии FightHubTV.

Напомним, что после победы над Робертом Истером, Майки Гарсия выразил желание выйти на ринг против Эррола Спенса. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия
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