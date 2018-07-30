Красюк – о бое Усик – Джошуа: Мир хотел бы увидеть столкновение двух олимпийских чемпионов

Промоутер Александра Усика прокомментировал возможный поединок против Энтони Джошуа.

Александр Красюк, представляющий интересы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, рассказал о возможном боксерском поединке его клиента с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Боксерский мир хотел бы увидеть столкновения двух олимпийских чемпионов, а также двух бесспорно профессиональных спортсменов", – приводит слова промоутера Sky Sports.

"Джошуа – настоящий истребитель киборгов. Он сумел победить легендарного Владимира Кличко, побывав в этом бою в тяжелейшем нокдауне".

Ранее промоутер британца Эдди Хирн заявил, что Джошуа может встретиться с Усиком уже в апреле 2019 года.

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