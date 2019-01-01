Ковалев: Мне понадобится всего пара раундов, чтобы понять Альвареса

Россиянин поделился ожиданиями о предстоящей защите титула.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал свой предстоящий поединок против Элейдера Альвареса.

"Я должен доказать, что заслуживаю быть чемпионом, и Альварес станет хорошим испытанием для меня. Достаточно видел, чтобы представлять себе стиль боксирования своего соперника, хотя и понимаю, что со мной он постарается выступить иначе. Но мне понадобится всего пара раундов, не больше, чтобы понять Элейдера и адаптироваться к нему. Я готов ко всему, что ждет меня в ринге и за его пределами", – сказал россиянин в интервью Fightnews.

Напомним, что бой Ковалев – Альварес запланирован на 4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США).

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