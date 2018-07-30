Ломаченко против Майки Гарсия: бой со многими знаками вопроса

Майки Гарсия объединил титулы в легком весе, но не намерен ждать Ломаченко для определения абсолютного чемпиона.

Чемпион мира в четырех разных весовых категориях американец Майки Гарсия, ожидаемо, на выходных победил соотечественника Роберта Истера и к своему поясу WBC в легком весе добавил пояс IBF.

Гарсия сохранил за собой звание самого желанного соперника для Василия Ломаченко на данный момент, да и сам он на словах не против сразиться с украинцем, но их потенциальный бой сейчас оставляет лишь вопросы.

Вопрос 1: когда возможен их бой?

Василий Ломаченко после проведенной операции не готов сразу сразиться с боксером уровня Майки Гарсия, поэтому на декабрь планируется его бой против чемпиона WBO в легком весе – это будет либо обладатель титула Рэймундо Бельтран, либо его ближайший соперник Хосе Педраса. Оба на контракте у Боба Арума, как и Ломаченко, поэтому организовать их бой проблем не будет.

Майки Гарсия не собирается сидеть на печи и ждать украинца – он еще до боя говорил о желании подняться на две категории вверх и провести бой с Эрролом Спенсом. После боя боксеры уже обменялись заявлениями с готовностью встретиться на ринге. Последствия могут быть разными, учитывая разницу в весе боксеров. Как бы то ни было, а раньше весны 2019 года бой Гарсия – Ломаченко мы не увидим.

Вопрос 2: как договариваться с Гарсией?

Майки Гарсия пока находится без промоутера. Несмотря на множество желающих заполучить себе топ-бойца, он удерживается от того, чтобы заключать с кем-либо долгосрочный промоутерский контракт из-за того, что обжегся с Бобом Арумом. Американец почти 2,5 года не боксировал из-за судов с Top Rank. Учитывая их отношения, сложно представить, что их переговоры будут простыми. Это при условии, что Майки Гарсия не подпишет контракт с кем-то. Например, Эдди Хирном…

Вопрос 3: при чем тут Эдди Хирн?

Британец Эдди Хирн сейчас превращается в самого влиятельного промоутера мирового бокса и как раз вышел завоевывать американский рынок

Matchroom Boxing Эдди Хирна и медийный цифровой гигант Perform Group уже заключили сделку о создании долгосрочного предприятия на 1 миллиард долларов. Соглашение охватывает 8 лет, и по контракту Matchroom Boxing должны организовывать по 32 вечера бокса ежегодно — их по заказу потребителя будет транслировать стриминг-сервис DAZN.

Для этого Хирн намерен заполучить топовых боксеров и он не скрывает, что ведет переговоры с Майки Гарсией. Хирн и Арум в таком случае становятся прямыми конкурентами, задача которых поставить для своих телеоператоров определенное количество шоу. Зачем Хирну будет рисковать Гарсией в бою с Ломаченко или зачет Аруму делиться с Хирном и отдавать бой не на ESPN, а на DAZN?

Вопрос 4: что из себя представляет Майки Гарсия?

Казалось бы, ответ простой, но не все так очевидно. Майки Гарсия – умный боксер, с отличным таймингом, IQ, силой удара. Но есть впечатления, что он до сих пор не показал своих возможностей.

В бою с Истером Гарсия делал ровно столько, сколько ему необходимо для победы. И это не в первый раз. У него не столь богатый арсенал действий, но то, что он умеет – он делает безупречно. Он не любит высокого темпа и пока Истера хватало, он брал свои раунды, но Майки вовремя ставил его на место мощными ударами и держал поединок под своим контролем.

И вот тут возникает вопрос резервов для роста американца? Возможно, он и со Спенсом будет драться на равных, а может и контролировать бой? Возможно, он с легкостью выдержит темп Ломаченко?

Вопрос 5: за чем гнаться Ломаченко?

Конечно, на фоне Александра Усика, который стал первым украинским абсолютным чемпионом мира в своей категории, это хотелось бы повторить и Василию Ломаченко. Он привык быть первым во всем, уникальным, но шанс объединить все титулы выпал его куму.

Есть мнение, что Ломаченко попробует в легком весе объединить все титулы и сейчас это выглядит очень интересно и для него, и для болельщиков в свете того, что двумя из четырех поясов владеет Майки Гарсия. Но что дальше? Ломаченко нацелен на бой с чемпионом WBO, а Гарсия на встречу со Спенсом, хотя его могут обязать защищать титул IBF. В этом году он уже отказался от этого пояса, поэтому ради более денежного боя сделает это и во второй раз. А там и WBC может оставить, если погонется за боями с Пакьяо, Турманом или Кроуфордом.

И тут вопрос, за чем гнаться Ломаченко – за боем с Майки Гарсией или же за званием абсолютного чемпиона в легком весе? Правда, в таком случае соперники будут не такими уж топовыми…

Виталий Володько, iSport.ua