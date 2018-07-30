65-летний отец Мейвезера сыграл свадьбу

Любви все возрасты покорны.

Флойд Мейвезер-старший, отец экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, сыграл в начале года свадьбу.

Церемония, которая прошла еще в начале года, была тайной, и только сейчас корреспонденты TMZ Sports узнали, что 65-летний Мейвезер-старший в Лас-Вегасе женился на Лоис Энн Робертс. Церемония состоялась 4 февраля в Stained Glass Wedding Chapel.

Мейвезер-младший свадьбу пропустил, но сообщается, что он одобрил выбор отца, который был знаком со своей избранницей уже много лет. Более того, он давно считал Лоис Энн Робертс членом семьи.

Ранее сообщалось о том, что Диего Марадона сыграет свадьбу с молодой невестой.

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