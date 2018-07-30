Переключиться на мобильную версию

65-летний отец Мейвезера сыграл свадьбу

Комментариев: 1
Любви все возрасты покорны.
Флойд Мейвезер-старший
Флойд Мейвезер-старший
Getty Images

Флойд Мейвезер-старший, отец экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, сыграл в начале года свадьбу.

Церемония, которая прошла еще в начале года, была тайной, и только сейчас корреспонденты TMZ Sports узнали, что 65-летний Мейвезер-старший в Лас-Вегасе женился на Лоис Энн Робертс. Церемония состоялась 4 февраля в Stained Glass Wedding Chapel.

Мейвезер-младший свадьбу пропустил, но сообщается, что он одобрил выбор отца, который был знаком со своей избранницей уже много лет. Более того, он давно считал Лоис Энн Робертс членом семьи.

Ранее сообщалось о том, что Диего Марадона сыграет свадьбу с молодой невестой.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Флойд Мейвезер, вне игры, свадьба
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  30.07.2018, 12:47
Оценка:  0
гость
Свадьбу то сыграл . а не разу не воткнул..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь