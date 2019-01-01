Бой Усик – Джошуа может состояться весной 2019 года – промоутер

Промоутер Энтони Джошуа – о возможном поединке между его клиентом и Александром Усиком.

Эдди Хирн, представляющий интересы обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о возможном боксерском поединке его клиента с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

"С Джошуа все хотят боксировать. В том числе и Усик. Он планирует драться с Джошуа, а мы планируем, как ему достичь этой цели. Во-первых, Усику придется пройти сквозь Тони Беллью. Это – единственный приоритет для Усика. В команде украинца понимают, что есть и другие кандидаты на бой с Джошуа. Они готовы провести парочку крупных боев в хэвивейте.

Бой может состояться даже в апреле. Потому что и Джошуа хочет драться с Усиком. Джошуа всегда хочет испытать себя на фоне кого-то невероятного, блистательного. И он считает таким бойцом Усика", – заявил промоутер.

Ранее Эдди Хирн назвал имена тех, кого необходимо одолеть украинцу, чтобы дойти до его клиента Энтони Джошуа.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!