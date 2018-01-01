Беллью рассказал, за счет чего собирается победить Усика

Британец признает класс украинца, но верит в свою победу.

Почетный чемпион WBC в тяжелом весе Тони Беллью рассказал, за счет чего он может выйти победителем боя с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

"Усик - изумительный боец, намного лучше, чем я. Но знаете что? Он не бьет так сильно, как я. Он делает достаточно для победы, а у меня более профессиональный IQ. Я понимаю профибокс лучше, чем Усик. Я дольше в профи, намного опытнее. Я знаю, как подниматься с пола, я прошел через бойни. Бои Александра Усика всегда складываются в его пользу, но, поверьте мне, я уравняю бой.

Он умеет делать все. Блестящие ноги, блестящая скорость рук. Усик не такой большой панчер, но умеет делать абсолютно все. Он — мастер. Я не буду стоять на тяжелых ногах и принимать 4-5-ударные комбинации, я буду расставлять ловушки, я буду заставлять его промахиваться, я буду пробивать джебы, я буду делать такие вещи, которые никто не делает. Вы не видели его в тяжелых боях, потому что никто не способен был выдать такой бой.

Я готов с ним драться, и я собираюсь победить. Мне говорили, что я — мусор, что я никогда не выиграю титул чемпиона мира, что Дэвид Хэй вырубит меня за два раунда. Потом те же люди говорили, что Хэй был расслаблен. Когда я побил его во второй раз, они говорили, что я побил старика. Они всегда находят оправдания. Так что продолжайте недооценивать и смеяться надо мной. Этим вы меня больше мотивируете", - заявил Тони Беллью.

Ранее промоутер Эдди Хирн назвал примерную дату боя Усика с Беллью, заявив, что осталось лишь уладить вопрос с гонорарами. Сам Беллью рассказал о весовой категории, в которой готов встретиться с Усиком.

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