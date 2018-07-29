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Беллью назвал категорию, в которой готов встретиться с Усиком

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Британец уверяет, что у него с украинцем примерно один вес.
Тони Беллью
Тони Беллью

Почетный чемпион WBC в тяжелом весе Тони Беллью признался, что очень хочет встретиться с Александром Усиком, чтобы стать абсолютным чемпионом в этой категории.

"Я очень хочу драться с ним. Я хочу быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Я спущусь обратно в крузервейт.

Наш бой может состояться только в одной весовой категории, это тяжелый вес. Почему я должен встречаться с абсолютным чемпионом тяжелого веса в хэвивейте? Прямо сейчас я — супертяж, но я собираюсь спуститься обратно.

В прошлом бою я был всего на 3 кг выше лимита тяжелой весовой категории. Мне не придется сбрасывать много веса, я почти такой же, как и Усик. Так что не будет никаких оправданий", - заявил Беллью.

Ранее промоутер Эдди Хирн назвал примерную дату боя Усика с Беллью, заявив, что осталось лишь уладить вопрос с гонорарами.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик
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Комментариев (1)
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Костик  (аноним)  29.07.2018, 23:45
Оценка:  0
Костик
Усик побьёт тебя, хоть ты и не ватник, а европеец.
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