Переключиться на мобильную версию

Майки Гарсия определился со следующим соперником

Комментариев: 0
Американец может выйти в ринг в декабре.
Майки Гарсия - Роберт Истер
Майки Гарсия - Роберт Истер
boxingscene.com

Чемпион мира в легком весе по версиям IBF и WBC Майки Гарсия намерен в своем следующем бою встретиться с чемпионом мира IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим.

Накануне Гарсия выиграл у Роберта Истера и Спенс на этом поединке присутствовал в первом ряду. Оба после боя не скрывали желания встретиться друг с другом.

"Вы же знаете меня, я всегда ищу самые большие вызовы. И сейчас я хочу драться с Эрролом Спенсом. Думаю, что крупнее вызова мне просто не сыскать. Я готов с ним драться. И да, это именно тот бой, который я бы хотел провести следующим", - заявил Майки Гарсия

Уже появилась информация, что поединок между Спенсом и Гарсией может состояться в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в декабре этого года.

Поделись:
Теги: Майки Гарсия, бокс, Эррол Спенс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь