Майки Гарсия определился со следующим соперником

Американец может выйти в ринг в декабре.

Чемпион мира в легком весе по версиям IBF и WBC Майки Гарсия намерен в своем следующем бою встретиться с чемпионом мира IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим.

Накануне Гарсия выиграл у Роберта Истера и Спенс на этом поединке присутствовал в первом ряду. Оба после боя не скрывали желания встретиться друг с другом.

"Вы же знаете меня, я всегда ищу самые большие вызовы. И сейчас я хочу драться с Эрролом Спенсом. Думаю, что крупнее вызова мне просто не сыскать. Я готов с ним драться. И да, это именно тот бой, который я бы хотел провести следующим", - заявил Майки Гарсия

Уже появилась информация, что поединок между Спенсом и Гарсией может состояться в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в декабре этого года.