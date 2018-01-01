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Уайт: Бой с Паркером стал самым полезным в плане опыта

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Уайт дважды отправил Паркера в нокдаун.
Дилиан Уайт
Дилиан Уайт
Getty Images

Обладатель пояса WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиан Уайт прокомментировал победу над экс-чемпионом мира Джохефом Паркером.

"Я хочу снова подраться с Джошуа, также мне интересен бой с Уайлдером. Но если я сейчас не получу этих поединков, я готов драться и дальше. Возможно, в ноябре или декабре, посмотрим, что мне предложат. Я был терпелив и сделал всё, чтобы получить титульный бой. Я несу большой риск чемпионам, потому они не хотят встречи со мной.

Что касается поединка с Паркером, то в первых раундах Джозеф был очень быстр, но затем темп упал. С точки зрения обучения и опыта, это был очень хороший бой, возможно, самый полезный. Как бы то ни было, я могу еще прибавить. Могу вырасти на 35-40 % как в физическом, так и в психологическом плане", — цитирует британца Sky Sports.

Напомним, этой ночью Уайт победил Паркера, дважды отправив его в нокдаун.

Смотрите также видео боя Паркер - Уайт. 

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Теги: Дилиан Уайт, Джозеф Паркер, бокс, нокдаун
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