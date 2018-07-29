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Кличко вновь выйдет на ринг с Джошуа

Комментариев: 2
Владимир Кличко будет помогать Энтони Джошуа готовиться к бою с Александром Поветкиным.
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Getty Images

Экс-чемпион мира Владимир Кличко вновь выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа. На этот раз украинский боксер будет помогать обладателю титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO готовиться к поединку против Александра Поветкина, сообщает Luckypunch.net.

Напомним, что Джошуа будет защищать чемпионские пояса в бою с Поветкиным, который пройдет 22-го сентября на Уэмбли. В свою очередь в 2013 году Владимир Кличко победил россиянина единогласным решением судей.

Кличко и Джошуа встречали на Уэмбли 29-го апреля 2017 года, где победу праздновал британец в 11-м раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Поветкин начал подготовительный сбор к бою с Джошуа. Также боксеры встретились на Уэмбли.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Поветкин, Владимир Кличко
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Комментариев (2)
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Русский  (аноним)  29.07.2018, 15:49
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Русский
А Узкий Фитязь Помёткин возьмёт в помощники Инопланетянина Лебедева.
ВоблаВологда  (аноним)  29.07.2018, 15:46
Оценка:  0
ВоблаВологда
Будем делать ставки, господа, что на этот раз найдут в организме недо витязя из запрещенных препаратов)))).
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