Кличко вновь выйдет на ринг с Джошуа

Владимир Кличко будет помогать Энтони Джошуа готовиться к бою с Александром Поветкиным.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко вновь выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа. На этот раз украинский боксер будет помогать обладателю титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO готовиться к поединку против Александра Поветкина, сообщает Luckypunch.net.

Напомним, что Джошуа будет защищать чемпионские пояса в бою с Поветкиным, который пройдет 22-го сентября на Уэмбли. В свою очередь в 2013 году Владимир Кличко победил россиянина единогласным решением судей.

Кличко и Джошуа встречали на Уэмбли 29-го апреля 2017 года, где победу праздновал британец в 11-м раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Поветкин начал подготовительный сбор к бою с Джошуа. Также боксеры встретились на Уэмбли.

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