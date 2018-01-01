Майки Гарсия назвал имя боксера, с которым готов провести следующий бой

Майки Гарсия объединил титулы в легком весе.

Американец Майки Гарсия объединил чемпионские пояса в легком весе, победив Роберта Истера. После боя Гарсия заявил, что готов драться с чемпионом по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

"Мне нужны самые большие вызовы. Я не знаю никого, кто мог бы испытать меня лучше, чем Эррол Спенс. Я знаю, что он готов драться с кем угодно, так давайте сделаем это. Думаю, наш бой вполне реален. Это следующий большой бой, который мне предстоит провести.

Я чувствую, что моя сила и мастерство позволят мне соревноваться в любом дивизионе до полусреднего включительно. Он самый крутой боец в этом весе, поэтому я хочу сразиться с ним.

Я очень рад выступать здесь, в Лос-Анджелесе. Я контролировал большую часть поединка и сделал то, что должен. Я знал, что Роберт – это жесткий соперник. Он настоящий боец. Он великолепно сражался, но я был лучше. Я взял ход боя в свои руки и сделал все необходимое для победы", – приводит слова Гарсии издание BoxingScene.

Гарсия отобрал чемпионский пояс по версии IBF и нанес Истеру первое поражение.

Смотрите также видео боя Гарсия – Истер.

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