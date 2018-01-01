Майки Гарсия – Роберт Иснер: видео боя

Майки Гарсия уверенно победил Роберта Истера, отобрав у него чемпионский пояс. Смотрите видео боя Гарсия - Истер.

Один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории американец Мигель Анхель Гарсия, или просто Майки Гарсия, уверенно победил чемпиона IBF Роберта Истера, нанеся тому первое поражение в карьере.

По итогам боя судьи увидели уверенную победу Гарсии со счетом 116:111, 117:110, 118:109. Таким образом, Майки защитил свой титул WBC в легком весе и стал обладателем титула IBF.

Смотрите также видео боя Уайт - Паркер или Чисора - Такам.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!