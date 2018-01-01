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Уайт - Паркер: видео боя

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Уайт победил Паркера, дважды отправив его в нокдаун. Смотрите видео боя Уайт - Паркер, который состоялся 28 июля.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт одержал победу единогласным решением судей в бою с экс-чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

Видео 1

Видео 2

Y@йT-n@pkеp (vpиHrе.k0м) от Lalangamena на Rutube.

По итогам 12-и раундов судьи отдали Диллиану победу единогласным решением: 115:110, 114:111, 113:112.

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Теги: Диллиан Уайт, Джозеф Паркер, бокс
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