Майки Гарсия объединил титулы в легком весе

Один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории американец Мигель Анхель Гарсия, или просто Майки Гарсия, уверенно победил чемпиона IBF Роберта Истера, нанеся тому первое поражение в карьере.

Истер активнее начал бой, выиграв стартовые раунды, в который Гарсия присматривался к возможностям соперника, а присмотревшись, в конце третьего раунда правый прямой и левый боковой усадили Истера в нокдаун.

Mikey Garcia knocks down Robert Easter Jr. late in the third round pic.twitter.com/P39muSKLea