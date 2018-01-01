Майки Гарсия объединил титулы в легком весе

Гарсия уверенно победил Роберта Истера, отобрав у него чемпионский пояс.

Один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории американец Мигель Анхель Гарсия, или просто Майки Гарсия, уверенно победил чемпиона IBF Роберта Истера, нанеся тому первое поражение в карьере.

Истер активнее начал бой, выиграв стартовые раунды, в который Гарсия присматривался к возможностям соперника, а присмотревшись, в конце третьего раунда правый прямой и левый боковой усадили Истера в нокдаун.

Mikey Garcia knocks down Robert Easter Jr. late in the third round pic.twitter.com/P39muSKLea — Bestrafer7 (@Bestrafer7) 29 июля 2018 г.

После этого бой перешел под контроль Майки Гарсии, который не форсировал события на ринге, спокойно перебивая соперника. Некоторая вспышка произошла в девятом раунде, в котором боксеры (в первую очередь Истер) решили устроить рубку, но и это не то, что ничего не дало Роберту, но и вынудило потратить много сил. Гарсия вернул себе контроль над поединком и в спокойном темпе довел бой до победы.

По итогам боя судьи увидели уверенную победу Гарсии со счетом 116:111, 117:110, 118:109. Таким образом, Майки защитил свой титул WBC в легком весе и стал обладателем титула IBF.

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