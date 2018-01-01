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Уайт победил Паркера, дважды отправив его в нокдаун

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Бой с тремя нокдаунами на двоих завершился победой британца.
Уайт победил Паркера, дважды отправив его в нокдаун

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт одержал победу единогласным решением судей в бою с экс-чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

Уже во втором раунде Паркер впервые в своей карьере оказался в нокдауне. Правда, повторы показали, что причиной нокдауна все же стал удар головой от Уайта.

В целом бой прошел при небольшом преимуществе Уайта, который действовал грязно, но рефери не спешил его штрафовать. Паркер выглядел более уставшим, боксировал с опущенными руками. Уайт же работал над тем, чтобы измотать Паркера еще больше — пробивал по корпусу, наваливался.

В девятом раунде Диллиан отправил своего оппонента в действительно тяжелый нокдаун отличным левым боковым в подбородок. Впрочем, Паркер восстановился и в последних двух раундах, понимая, что проигрывает, пошел в ва-банк, в последнем раунде отправил Уайта на помост правым ударом в голову. Уайт с огромным трудом, но продержался на ногах до финального гонга.

По итогам 12-и раундов судьи отдали Диллиану победу единогласным решением: 115:110, 114:111, 113:112.

Добавим, что в этот же вечер бокса Чисора брутально нокаутировал Такама.

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Теги: Диллиан Уайт, Джозеф Паркер, бокс
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