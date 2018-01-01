Чисора брутально нокаутировал Такама

Дерек Чисора вырвал победу в фактически проигранном бою.

Британский боксер Дерек Чисора завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе, брутально нокаутировав в зрелищном поединке француза Карлоса Такама.

Первые два раунда прошли в обоюдоострой борьбе с большим количеством ударов. Такам работал сериями, Чисора вкладывался в каждый выброшенный удар. Несколько раз Такам зажимал соперника у канатов, но тот старался отвечать навстречу.

С третьего раунда Такам все больше стал владеть инициативой – он больше бил, активнее шел вперед и "забирал" раунды по очкам. При этом бой был интересным, боксеры активно били друг друга на радость зрителям.

Развязка неожиданно наступила в восьмом раунде. Казалось бы потерявший силы Чисора внезапно пробил мощнейший хук справа, который свалил оппонента на настил ринга. Такам с трудом поднялся и уже следующим ударом Дерек отправил его в глубокий нокаут.

Смотрите видео нокаута: