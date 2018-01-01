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Бриедис: Ясность по реваншу с Усиком наступит через месяц

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Майрис Бриедис рассказал о своем прошлом бое и прокомментировал возможный реванш с Александром Усиком.
Александр Усик и Майрис Бриедис
Александр Усик и Майрис Бриедис

Ясность о том, состоится ли потенциальный бой за титул между украинцем Олександром Усиком и Майрисом Бриедисом, появится через месяц, сообщил латвийский боксер в интервью LSM.lv.

"Если Усик решит защитить пояса, то я первый в рейтинге Всемирного совета бокса (WBC) и ему в следующем году, или, возможно, уже в этом, придется боксировать со мной.

Но держать все пояса невыгодно, поскольку за каждый пояс надо платить проценты или пошлину от гонорара. Выгоднее даже отказаться от какого-то пояса. О будущем узнаем в течение месяца", - сказал Бриедис.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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Теги: Майрис Бриедис, бокс, Александр Усик
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