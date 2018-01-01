Ковалев заявил, что хочет повторить достижение Усика

Сергей Ковалев мысленно придумал себе турнир за звание абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалев рассказал, что Александр Усик, выиграв Суперсерию, мотивировал его на объединение титулов в своей категории.

"Я мысленно представляю себе Суперсерию в полутяжелом дивизионе. Но это сложно сделать. Не получится создать такую же Суперсерию, в которой победил Александр Усик. Мои поздравления ему и его команде, он мотивирует меня.

Так вот, мы не имеем такого турнира в нашей весовой категории, но мысленно я уже расписал турнир. И я настроен его выиграть. Я вижу свои цели, вижу свою победу.

Этот неофициальный турнир уже начался. Потому что каждый хочет сделать объединительный поединок. Каждый чемпион в полутяжах хочет завоевать все пояса. Мы хотим увидеть, кто первый среди нас", - заявил Ковалев.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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