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Уорд признался, что соскучился по боксу

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Андре Уорд затосковал по рингу и поединкам.
Андре Уорд
Андре Уорд

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американский боксер Андре Уорд предался ностальгии, находясь на "пенсии".

Известный боксер, который завершил карьеру в ноябре 2016 года, выложил фотографию со спарринга, сопроводив снимок словами "Бокс, я скучаю".

Многие связали "хандру" Уорда с его возвращением в бокс. Отметим, что мы называли Уорда одним из вариантов для будущего поединка нашего Александра Усика.

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Теги: Андре Уорд, Андре Уорд
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