Уорд признался, что соскучился по боксу

Андре Уорд затосковал по рингу и поединкам.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американский боксер Андре Уорд предался ностальгии, находясь на "пенсии".

Известный боксер, который завершил карьеру в ноябре 2016 года, выложил фотографию со спарринга, сопроводив снимок словами "Бокс, я скучаю".

Многие связали "хандру" Уорда с его возвращением в бокс. Отметим, что мы называли Уорда одним из вариантов для будущего поединка нашего Александра Усика.