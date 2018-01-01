Уорд признался, что соскучился по боксу
Андре Уорд затосковал по рингу и поединкам.
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американский боксер Андре Уорд предался ностальгии, находясь на "пенсии".
Известный боксер, который завершил карьеру в ноябре 2016 года, выложил фотографию со спарринга, сопроводив снимок словами "Бокс, я скучаю".
Boxing, I miss you 🙏🏽 pic.twitter.com/I2E86t8AeP— Andre S.O.G. Ward (@andreward) 27 июля 2018 г.
Многие связали "хандру" Уорда с его возвращением в бокс. Отметим, что мы называли Уорда одним из вариантов для будущего поединка нашего Александра Усика.
Полная версия правил