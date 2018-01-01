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Экс-тренер Пакьяо против боя филиппинца с Ломаченко

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Фредди Роуч считает, что Мэнни стар для встречи с украинцем.
Фредди Роуч
Фредди Роуч

Американский тренер Фредди Роуч, ранее тренировавший Мэнни Пакьяо, заявил, что его экс-подопечному не нужен поединок против украинского боксера Василия Ломаченко.

"Я счастлив, что 16 лет был рядом с Мэнни. Ему 39 лет и, хотя у него по-прежнему есть скорость и мощь, годы берут свое. Реванш с Хорном будет хорошим вариантом закончить карьеру.

Я бы не хотел, чтобы Мэнни дрался с Василием Ломаченко или Теренсом Кроуфордом; это не те соперники, которые ему сейчас нужны", – отметил коуч.

Напомним, Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Пакьяо не стал говорить о Ломаченко на вопрос о следующем сопернике.

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Теги: Мэнни Пакьяо, бокс
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