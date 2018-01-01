Майки Гарсия – Роберт Истер: анонс боя

Вашему вниманию анонс объединительного поединка в легком весе.

Главным поединком уик-энда станет поединок двух чемпионов в легком весе между чемпионом WBC Майки Гарсией (38-0, 30 КО) и чемпионом WBA Робертом Истером (21-0, 14 КО). Их встреча состоится в Лос-Анджелесе.

Нам этот бой интересен тем, что определяется чемпион по двум версиям в категории Василия Ломаченко, который в легком весе является чемпионом по версии WBA. Если украинец в декабре все же проведет встречу с чемпионом WBO (это будет Бельтран или Педраса), то дальше нас может ждать бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между победителями пар Гарсия/Истер и Ломаченко/Бельтран/Педраса.

Истер имеет преимущество над Гарсией в росте (12 см) и размахе рук (20 см), но это едва ли дает ему превосходство. Именно из-за размаха рук Истер бьется более размашисто, любит рубаться и при отличном тайминге ему порой не хватает тактической выдержки.

Напротив, Майки Гарсия более искушенный боец. Он более хитрый, технически грамотнее, да и опыта побольше. Истер заявляет, что Гарсия кроме Броунера никого серьезного не побил, все же среди его "скальпов" есть Деян Златичанин, Орландо Салидо и Хуан Мануэль Лопес.

Чемпионивший уже в четырех весовых категориях и являющийся одним из луячших боксеров мира вне зависимости от категории Гарсия котируется у букмекеров явным фаворитом противостояния. Вероятность его выигрыша у Истера доходит в некоторых конторах до соотношения 20 к 1. Действительно ли так безнадежно проиграет Истер или все же он готов сотворить сенсацию?

Напомним, бой Майки Гарсия – Роберт Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется 29 июля в 05:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

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