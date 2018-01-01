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Хирн: Если Усик победит Беллью и Уайта, то можно говорить о Джошуа

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Промоутер назвал тех, кого необходимо одолеть, чтобы дойти до Джошуа.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
gjamescreviews.com

Промоутер Эдди Хирн заявил, что если Усик хочет побороться за пояса в супертяжелом весе, ему, для начала, придется сразиться с другими претендентами.

“Если Усик решил переходить в супертяжелый вес, то ему просто необходимо работать с нами. Ведь именно у нас есть возможность организовать поединок, которого хочет каждый в этом дивизионе. У нас есть Джошуа.

Но, не стоит забывать, что бой с Джошуа за пояса следует заслужить. Что бы это было возможно, украинцу необходимо побить Тони Беллью, а потом еще и Диллиана Уайта. Тогда, возможно, мы будем говорить про поединок Усик – Джошуа”,- цитирует Хирна BoxingScene.

Также Хирн назвал примерную дату боя Усика с Беллью, заявив, что осталось лишь уладить вопрос с гонорарами.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Александр Усик, Энтони Джошуа
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