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Следующим соперником Уайлдера может стать Бризил

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Стало известно имя возможного соперника Деонтея Уайлдера.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер в ближайшем бою может встретиться с Домиником Бризилом.

Как сообщает Boxing News 24, поединок состоится в нынешнем году.

По информации того же источника, наиболее привлекательным вариантом для Уайлдера был бы третий номер рейтинга Александр Поветкин, однако россиянину предстоит встретиться с Энтони Джошуа, и, таким образом, он не может в ближайшее время претендовать на бой с Деонтеем.

Ранее Луис Ортис выразил желание провести как можно скорее реванш с Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Доминик Бризил
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