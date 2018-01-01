Хирн: Усика все знают в Британии

Промоутер Тони Беллью прокомментировал возможный бой между его клиентом и Александром Усиком.

Эдди Хирн, представляющий интересы Тони Беллью, заявил, что его клиент заинтересован в поединке против победителя Всемирной боксерской суперсерии Александра Усика.

Также промоутер признался, что с удовольствием подписал бы украинца в свою компанию.

"Я общался с Эгисом Климасом и промоутером Александром Красюком. Они очень заинтересованы в поединке с Беллью. Примерная дата – ноябрь. Самый сложный вопрос, как всегда, распределение призового фонда. Это бой мирового масштаба. В Британии все знают Усика. Пускай, интерес будет не таким, как вокруг поединка Беллью против Хэя, но все же. А главное – мой клиент сказал сделать ему этот бой. Но вопрос в том, сколько денег захочет получить Усик? Подписал бы я украинца в Matchroom Boxing? Конечно же, подписал бы".

Ранее экс-обладатель чемпионского пояса по версии WBO, защитивший титул 13 раз, Джони Нельсон заверил, что если бой Тони Беллью и Александра Усика состоится, то победу одержит британец.

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