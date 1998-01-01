Гарсия – Истер: стали известны гонорары боксеров

Майки Гарсия получит в два раза больше, чем его оппонент Роберт Истер.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем месте и действующий обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC в легком весе 30-летний Майки Гарсия (38-0, 30 КО) выйдет в ринг против чемпиона мира по версии IBF 27-летнего Роберта Истера (21-0, 14 КО).

Накануне боя стали известны гонорары спортсменов – Гарсия получит миллион долларов за объединительный поединок, а его оппонент в два раза меньше – 500 тысяч.

Напомним, бой Майки Гарсия – Роберт Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется 29 июля в 05:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

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