Истер: Если выиграю у Гарсии, увидим мой бой против Ломаченко

Роберт Истер прокомментировал свой предстоящий поединок с Майки Гарсией.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Роберт Истер намерен победить в грядущем бое Майки Гарсию, после чего встретится в ринге против Василия Ломаченко.

"Как я и говорил, я хочу обладать всеми поясами. Поэтому, если с этим боем все будет хорошо, мы увидим поединок Роберта Истера против Василия Ломаченко. Мне комфортно в легком весе. Я должен выиграть этот бой, а после этого мы сядем и подумаем, что будет для меня наилучшим вариантом.

Я не придаю большого значения словам Майки Гарсии. 28 июля ему все равно придется получить по морде. Меня ничего не беспокоит. Данная встреча абсолютно отличается от боя против Фортуны, я полностью сконцентрирован и знаю то, что буду делать. Нокаутировать Майки было бы великолепно, но победа есть победа, нокаутируешь ты соперника или нет", – приводит слова американца Dontae's Boxing Nation.

Напомним, бой Майки Гарсия – Роберт Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется 29 июля в 05:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

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