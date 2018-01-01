Гарсия оказался тяжелее Истера

Стали известны результаты взвешивания перед боем Майки Гарсия – Роберт Истер.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем месте и действующий обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC в легком весе 30-летний Майки Гарсия (38-0, 30 КО) выйдет в ринг против чемпиона мира по версии IBF 27-летнего Роберта Истера (21-0, 14 КО).

Накануне боя состоялась традиционная церемония взвешивания.

Так, Гарсия показал вес 61,2 кг, а его оппонент Истер – 61 кг.

Отметим, что оба боксера уложились в лимит, который составляет 61,2 кг.

Напомним, бой Майки Гарсия – Роберт Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется 29 июля в 05:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

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