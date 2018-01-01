Переключиться на мобильную версию

Гарсия оказался тяжелее Истера

Комментариев: 0
Стали известны результаты взвешивания перед боем Майки Гарсия – Роберт Истер.
Майки Гарсия и Роберт Истер
Майки Гарсия и Роберт Истер
boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом полусреднем месте и действующий обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC в легком весе 30-летний Майки Гарсия (38-0, 30 КО) выйдет в ринг против чемпиона мира по версии IBF 27-летнего Роберта Истера (21-0, 14 КО).

Накануне боя состоялась традиционная церемония взвешивания.

Так, Гарсия показал вес 61,2 кг, а его оппонент Истер – 61 кг.

Отметим, что оба боксера уложились в лимит, который составляет 61,2 кг.

Напомним, бой Майки Гарсия – Роберт Истер состоится 28 июля в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется 29 июля в 05:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Майки Гарсия, Роберт Истер, церемония взвешивания
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь