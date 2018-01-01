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Выглядит как зверь: видео тренировки Альвареса к бою с Головкиным

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Сауль Канело Альварес активного готовится к реваншу с Головкиным.
Сауль Альварес
Сауль Альварес

Мексиканец Сауль Канело Альварес продолжает подготовку к реваншу с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным.

Альварес проходит тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Видео его подготовки к бою опубликовал YouTube-канал K.O. Artist Sports с заголовком "Вау, "Канело" выглядит как зверь перед реваншем с Головкиным".

Второй бой Головкина и Альвареса пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Ранее Альварес заявил, что потерял уважение к Головкину.

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Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс, реванш
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