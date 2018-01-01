Усику посвятили граффити в Харькове
Рисунок украинскому боксеру появился на фоне украинского флага.
В Харькове появилось граффити с изображением украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.
Изображение Усика на фоне флага Украины нарисовали на стене недалеко от метро Академика Павлова:
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.
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