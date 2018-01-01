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Усику посвятили граффити в Харькове

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Рисунок украинскому боксеру появился на фоне украинского флага.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions

В Харькове появилось граффити с изображением украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

Изображение Усика на фоне флага Украины нарисовали на стене недалеко от метро Академика Павлова:

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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Теги: Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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